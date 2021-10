Estudantes de Ensino Médio podem participar de curso de programação gratuito e online da USP

Alunos que estão cursando o ensino médio podem se inscrever, até próximo domingo (10), para se candidatar a uma vaga no curso gratuito de programação no ICMC (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação) da USP (Universidade de São Paulo).

O curso online faz parte do projeto Codifique e aborda assuntos referentes à lógica e resolução de problemas, e conceitos de lógica básica de programação, por meio da linguagem JavaScript. Para acompanhar o curso, os organizadores recomendam que os participantes tenham uma conta na plataforma Discord.

Para participar, não é necessário conhecimento prévio sobre programação. O número de vagas oferecidas dependerá de quantos monitores voluntários estarão disponíveis para atender aos inscritos.





A organização entrará em contato com os alunos selecionados para confirmar a matrícula por meio do e-mail fornecido na inscrição, que deve ser feita na internet (acesse aqui para se inscrever).

As aulas serão semanais e ministradas pelo YouTube, toda quarta-feira, das 14h às 15h10. A primeira aula está marcada para o dia 13 de outubro e a última prevista para o dia 8 de dezembro.





Tanto os monitores quanto os estudantes do ensino médio que participarem do curso receberão um certificado. A equipe coordenadora do curso preparou um guia com perguntas e respostas, que está disponível a partir deste link.