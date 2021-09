Veja eventos e cursos gratuitos online sobre empreendedorismo em outubro

Empreendedores podem ampliar conhecimentos sobre planejamento estratégico gratuitamente com cursos e palestras online. Os temas dos eventos incluem os desafios criados pela pandemia, empreendedorismo de impacto social e desenvolvimento de métodos inovadores.

Também há serviços de orientação sobre crédito e renegociação de dívidas e tira-dúvidas sobre abertura e regularização de empresas. Confira a seguir eventos sobre empreendedorismo programados para outubro e que estão com as inscrições abertas:

Evento tem palestras sobre desafios de empresários:

De 5 a 8 de outubro, a Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) vai fazer, sempre às 17h30, transmissões de palestras sobre empreendedorismo no Youtube da entidade (youtube.com/fecap) com mediação do professor Edson Barbero.



O evento, chamado de Semana Global de Empreendedorismo, apresenta em sua abertura uma conversa sobre como o empresário pode colocar projetos de negócio em prática com a participação do vice-reitor da Fecap, Taiguara Langrafe. Nos dias seguintes, reúne palestras sobre empreendedorismo de impacto social e sobre o retorno de empresas aos espaços físicos no pós-pandemia.

Semana Global de Empreendedorismo da Fecap: de 5 a 8/10, com inscrições até as 16h30 do dia 5. Evento gratuito. Mais informações no site fecap.br/evento/semana-global-de-empreendedorismo.





Feira do Sebrae tem rodadas de negócio e palestras sobre crédito:

O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) realiza, de 23 a 27 de outubro, a Feira do Empreendedor 2021, com programação online que inclui palestras, atividades voltadas à inovação e orientação a empresários.



A feira está dividida em cinco arenas virtuais: conhecimento, que traz palestras e debates sobre empreendedorismo; atendimento, em que consultores do Sebrae tiram dúvidas gerais por chat, WhatsApp e telefone; retomada, com serviços de orientação sobre crédito e renegociação de dívidas; expositores, com espaços virtuais em que empreendedores podem apresentar seus produtos; e negócios, com rodadas que reúnem compradores e empresários.



Segundo a entidade, a expectativa é que mais de 300 micro e pequenas empresas se reúnam no ambiente online da rodada de negócios da feira para apresentar seus produtos e serviços a compradores nacionais e internacionais.



Somente empreendedores previamente inscritos e selecionados de acordo com a demanda dos compradores podem participar das rodadas, que acontecem em uma plataforma virtual do Sebrae que usa tecnologia 3D. Em 2019, a última edição presencial do evento gerou mais de R$ 85,9 milhões em negócios fechados.



Feira do Empreendedor 2021: de 23 a 27/10. Programação completa a partir do dia 6/10. Evento gratuito. Inscrições até 27/10 pelo site feiradoempreendedor.sebraesp.com.br.





Evento online tem bate-papo com empreendedores:

O hub de empreendedorismo Cubo Itaú promove bate-papos com convidados de startups e corporações que compartilham suas experiências, desafios, problemas, soluções e sucessos com o objetivo de inspirar, desenvolver e de se aproximarem de outros empreendedores.



No dia 25 de outubro, a conversa será sobre edtechs, empresas de tecnologia para educação que estão em uma crescente dada a necessidade do ensino a distância na pandemia.



A Educacross, startup membro do Cubo Itaú, já oferecia o aprendizado baseado em jogos e inteligência artificial, seguindo tendência inovadora. O método será compartilhado no evento.



#CuboComunidade: 25 de outubro, às 18h. Evento online e gratuito. Inscrições a partir deste link.





Desafios criados pela pandemia são discutidos em curso a distância:

Os principais desafios criados pela pandemia da Covid-19 para as organizações do setor de serviços e manufatura serão abordados na trilha Gestão de Operações no Pós-pandemia por professores da Fundação Vanzolini e do departamento de engenharia de produção da Poli-USP (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo).



Trata-se de um programa de aprendizagem EaD (Ensino a Distância), com 10 horas de duração entre aulas gravadas e atividades complementares. Além de masterclasses ao vivo ao longo dos próximos seis meses, com professores internacionais convidados.



A trilha é composta por cinco cursos relevantes do campo de inovação: projetos ágeis, inovação e empreendedorismo, logística e cadeia de suprimentos, ferramentas de gestão da qualidade e tecnologias exponenciais para a indústria 4.0.



O curso ficará disponível ao público maior de 18 anos, com emissão de certificado de conclusão, de forma gratuita por seis meses.



Gestão de Operações - Fundação Vanzolini: curso online e gratuito disponível na web; inscrições pelo site conteudo.vanzolini.org.br/trilha-go/.