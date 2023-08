Estudo analisa mudanças na composição das aves do campus da UEL

Há 22 anos, pesquisadores registraram 176 espécies de aves no campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Para avaliar como esses pássaros se desenvolveram ao longo dos anos seguintes, um estudante do último ano de Ciências Biológicas da instituição decidiu atualizar o estudo e constatou que o campus ainda tem uma variedade de ambientes adequados para a ocorrência delas.





A pesquisa recente apontou que a riqueza da avifauna ainda é similar, ainda que a composição das espécies tenha sofrido alterações. Diante da relevância, a pesquisa do estudante Matheus Marques Tavares, que é bolsista de IC (Iniciação Científica), foi publicada na Ornithology Research, periódico científico oficial da Sociedade Brasileira de Ornitologia.



Publicidade

Publicidade





Para a análise, Tavares seguiu – literalmente – os passos dos autores do primeiro estudo, Edson Varga Lopes e o professor Luiz dos Anjos, do departamento de Biologia Animal e Vegetal (do CCB - Centro de Ciências Biológocas) e coordenador do Lobio (Laboratório de Ornitologia e Bioacústica da UEL). O método foi o de transecto linear, que consiste na definição de um trajeto a ser percorrido para a observação e o registro de ocorrências, no caso, do aparecimento das aves, além de suas características e comportamento.





As transecções ocorreram no início da manhã, de 6h às 10h, e contaram com o auxílio de um gravador digital e um microfone direcional de alta qualidade para o registro da vocalização das aves, importante elemento para auxiliar na identificação, uma vez que cada pássaro possui uma assinatura vocal específica.

Publicidade