UEL recebe pesquisador ucraniano pelo Programa de Acolhimento a Cientistas

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) recebeu, no último fim de semana, o terceiro professor que vai atuar como pesquisador no Programa Paranaense de Acolhimento aos Cientistas Ucranianos, da Fundação Araucária. Ivan Ostashchuk, 43, é docente no Instituto Nacional de Pedagogia e Educação da Drahomanov (National Pedagogical University), em Kiev, capital da Ucrânia.





Na UEL o pesquisador vai atuar no Programa de Pós-Graduação em Filosofia, no CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) como visitante e será acompanhado pela professora Maria Cristina Muller, do Departamento de Filosofia.

Publicidade

Publicidade





Ivan chegou no sábado (12) e foi recepcionado pela equipe da ARI (Assessoria de Relações Internacional). Na quarta-feira (16), ele atendeu à equipe de jornalistas da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) responsável pela produção de documentários para o Programa de Acolhimento aos CIentistas Ucranianos. O objetivo é contar um pouco da vida destes novos cidadãos paranaenses no ambiente acadêmico e na rotina diária.





“Só posso dizer que amo o Brasil, a sua cultura e a língua portuguesa”, definiu Ostashchuk durante a gravação que ocorreu durante toda a manhã, no CLCH da UEL. O pesquisador revelou que tem gratidão ao Paraná e ao programa que tem proporcionado que cientistas ucranianos possam recomeçar a vida, em que pese seja necessário enfrentar o drama e os impactos de uma guerra que já dura 18 meses e a distância do país de origem.

Publicidade





Segundo contou, parte da família, uma irmã, cunhado e dois sobrinhos dele, seguem morando no leste da Croácia. A mãe dele, disse, conseguiu migrar para a Itália logo no início do conflito com a União Soviética. Ele comentou que mantém contato diário com a família quando aproveita para se inteirar sobre o conflito. Por fim, explicou que durante a estada no Brasil pretende se aprofundar em estudos sobre a cultura, religião e desenvolver a fluência no português.





Com a chegada dele, a UEL chega a três pesquisadores ucranianos visitantes. A primeira a chegar foi professora da Universidade Nacional de Ciências da Vida e Ambientais, Maria Boiko, que desde maio de 2022 desenvolve atividades na área de Microbiologia, no CCB (Centro de Ciências Biológicas). Em maio passado, foi a vez de Katherina Hodick, professora da Jasu (Junior Academy of Sciences of Ukraine), que trabalha no desenvolvimento de materiais pedagógicos para crianças, além de ser especialista em Literatura Russa. Na UEL, atua como pesquisadora visitante no Programa de Pós-Graduação em Letras.

Publicidade





O presidente da Fundação Araucária, Ramiro Wahrhaftig, comemorou a chegada do mais novo professor visitante, que será beneficiado com Programa Paranaense de Acolhimento aos Cientistas Ucranianos. “Esses pesquisadores têm tanto para contribuir com a ciência, tecnologia e inovação do nosso Estado. O foco desta iniciativa é humanitário e também priorizamos a promoção da integração dos cientistas na comunidade paranaense e auxílio na internacionalização da universidades”, destaca.





O Programa recebeu até o momento 18 pesquisadores distribuídos na UEL, UENP, PUC, UTFPR de Medianeira, Unicentro, Unioeste, Unila, UEPG, IFPR e UEM. Este edital é de fluxo contínuo, possui 50 bolsas disponíveis e tem como prioridade apoiar financeiramente as Instituições Científicas e Tecnológicas e de Inovação paranaenses na acolhida de pesquisadores ucranianos para atuar na pós-graduação stricto sensu.





Ao todo, deverão ser disponibilizados R$18 milhões, considerando aporte de instituições parceiras acadêmicas, governamentais e de diversos outros segmentos internacionais e nacionais. Uma iniciativa do Governo do Paraná, executada pela Fundação Araucária, com o apoio da Seti (secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior).





Conforme s normas do programa, cientistas que possuem mais de cinco anos de experiência em pesquisa (Bolsa categoria Pesquisador Visitante Especial 1), recebem bolsa de R$10 mil reais cada. Pesquisadores com menos de cinco anos de experiência recebem Bolsa categoria Pesquisador Visitante Especial 2, no valor de R$ 5,5 mil. O tempo de duração das bolsas é de 24 meses.