Enem: Candidatos podem usar filmes e séries como argumentação na redação

Amada por alguns e temida por muitos, a redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) tira o sono dos candidatos que buscam a tão sonhada vaga na universidade. É fato que a maioria dos estudantes fica ansioso para saber qual será o tema da redação a cada edição da prova. Mas se tem outra coisa que mexe com a cabeça das pessoas é o que usar como citação na hora de argumentar a famosa tese. Filósofos, historiadores e a Constituição Federal são os clássicos, mas séries, filmes e até mesmo as redes sociais podem ajudar a tirar aquela nota mil.





Laís Souza Sorace, professora de redação no Colégio Marista, em Londrina, explica que a prova do Enem exige uma redação dissertativa-argumentativa, ou seja, o aluno precisa apontar um problema, sustentar ele com argumentos e, então, sugerir uma possível forma de atenuar essa questão.

No dia da prova, quando o candidato abre a página da redação, a professora ressalta que a primeira coisa que o aluno precisa fazer é ler a frase-tema da redação, que aparece destacada em negrito. Na sequência, ele deve transformar a frase em uma pergunta, que vai gerar a tese - o problema - que o aluno vai defender durante o texto e "resolver" ao final.





Textos de apoio





Feito isso é que o candidato deve partir para a leitura dos textos de apoio. “Isso permite com que ele formule uma tese sem a influência dos textos de apoio. O Enem leva isso em consideração: se você atém a defesa do seu posicionamento ao texto de apoio, você vai ter um decréscimo na nota”, explica. Portanto, os textos de apoio podem ser utilizados para reunir informações para sustentar o posicionamento que ele já tomou em relação ao tema.





