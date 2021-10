Evento online vai discutir inovação nas universidades estaduais do Paraná

O Governo do Estado, por meio da Seti (Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) promoverá nesta quinta-feira (28) um painel sobre o papel das agências de inovação no contexto da popularização científica e tecnológica. A iniciativa tem o objetivo de reunir os gestores dos NITs (Núcleos de Inovação Tecnológica) das sete universidades estaduais.

O evento será online, direcionado a professores, pesquisadores, estudantes e empreendedores de projetos inovadores e de base tecnológica (nascentes ou que estejam em operação). Empresários que desejam desenvolver projetos em parceria com as universidades ou que pretendem licenciar alguma tecnologia também compõem o público de interesse. O encontro poderá ser acompanhado pelo canal da Universidade Virtual do Paraná no YouTube.

O intuito é promover um debate entre as agências de inovação das universidades estaduais e apresentar as estratégias das instituições na promoção de políticas públicas paranaenses, especificamente nessa área.

“Vamos falar sobre a interação entre os pesquisadores e o segmento empresarial e a interlocução entre comunidade acadêmica e o setor privado”, informa a assessora da Coordenadoria de Ciência e Tecnologia da Seti, Erika Juliana Dmitruk, que vai mediar o encontro.

Ela destaca que serão abordadas as políticas de propriedade intelectual e as patentes registradas pelas instituições estaduais de ensino superior, além de tecnologias que se tornaram produtos e serviços no mercado. A programação também vai contemplar o desenvolvimento de pesquisas científicas e a atuação das incubadoras universitárias.





“A ideia é conhecer exemplos e modalidades de parcerias e acordos de cooperação, em conformidade com a legislação vigente, e propiciar oportunidades de soluções para os principais desafios, a fim de tornar a ciência cada vez mais acessível à população”, enfatiza a assessora.





Ciência – O painel integra a série de eventos online do Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações, denominado neste ano de Paraná Faz Ciência, no âmbito da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em 2021, a iniciativa conta com o apoio da UEM (Universidade Estadual de Maringá), UVPR (Universidade Virtual do Paraná) e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).





Serviço

Data: 28 de outubro, quinta-feira

Horário: 14 horas

Onde: Canal da UVPR no YouTube (youtube.com/UniversidadeVirtualdoParaná)