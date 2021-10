Programa de formação continuada de Educação Física da UEL e Paraná Esporte abre inscrições

O Programa de Formação Continuada em Esportes, parceria entre o Cefe (Centro de Educação Física e Esportes) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e a Paraná Esporte, por meio do programa Escola do Esporte, promove o 4º módulo de Formação de Treinadores.

O módulo será realizado nos dias 6, 13, 20 e 27 de novembro pelo Youtube (acesse neste link), das 9 ao meio dia. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 5 de novembro por meio de preenchimento da ficha cadastral – Acesse aqui. Para os participantes, será emitido um certificado com carga horária total de 12 horas.

A iniciativa integra as ações do PAS (Programa de Atendimento à Sociedade), da Proex (Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade) e da Fauel (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL). Além de oferecer formação continuada, o objetivo é atualizar os conhecimentos dos profissionais que atuam no âmbito esportivo, destacando princípios gerais da formação de treinadores e as correspondentes estratégias de treinos, metodologias e aprimoramento das competências exigidas nesta área.





O módulo, coordenado pelo professor Hélcio Gonçalves, do Cefe, é dividido em quatro cursos, voltado para professores da Secretaria de Estado da Educação e estudantes, professores/treinadores e profissionais da área de Educação Física e Esportes, com foco nas Secretarias de Municipais de Esporte e Universidades do Estado do Paraná.

O coordenador avalia que os temas abordados são atuais. Segundo ele, a proposta também é oferecer aos participantes informações que sejam acessíveis a todos, professores/treinadores e alunos.





“Estamos indo para nosso 4º módulo e com uma participação expressiva no estado e no Brasil, com participantes de diferentes locais e regiões”, complementa o professor Hélcio.





Ele informa ainda que ao final do módulo, os participantes irão receber um resumo visual, desenvolvido por Simone Badana (@curadoria.de.ideias). Confira aqui a programação completa.