Farmácia Ensino da UEM reabre nesta terça-feira

Além das vendas de medicamentos e perfumarias, a FEN disponibiliza outros serviços, como a aplicação de medicamentos injetáveis, aferição da pressão arterial, verificação da temperatura corporal e acompanhamento farmacoterapêutico, por meio do fornecimento de informações e orientações voltadas para a promoção do uso racional de medicamentos.

O horário de funcionamento da FEN é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h35 e das 13h30 às 17h, no Bloco Q-04 do câmpus sede, em Maringá (Noroese). Um benefício que os servidores da universidade têm é a possibilidade de desconto dos gastos na folha de pagamento. Para os demais, a opção de pagamento é à vista, em espécie.

Aprendizagem e profissionalização







O espaço também acolhe atividades de ensino, uma vez que os alunos do 5° ano do curso de graduação em Farmácia realizam estágio curricular obrigatório, com supervisão de docentes e apoio de servidores técnicos, como Maurício Fumio Sybuia, diretor-técnico e farmacêutico responsável pela FEN.





Além disso, estágios extracurriculares destinados a todos alunos do curso de Farmácia funcionam por meio de projetos de extensão e pesquisa. Como é o caso do setor de Manipulação, vinculado à FEN por um projeto de extensão coordenado pela professora do Departamento de Farmácia, Marli Miriam de Souza Lima, no qual o estagiário tem a oportunidade de aprender a manipular desde as formas mais simples até as formulações mais complexas.





Outros dois professores do DFA estão à frente de projetos e estágios não obrigatórios, Angela Maria Campanha e Marco Antônio Costa, proporcionando aos alunos do 1° ao 4° anos experiências práticas, de modo a conhecer todos os aspectos da profissão.





De acordo com o professor e farmacêutico Adriano Valim Reis, coordenador da FEN, os acadêmicos recebem conteúdos teóricos e práticos relacionados à profissão farmacêutica, tornando-se habilitados para assumir responsabilidades técnicas.