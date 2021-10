Funcart leva apresentações de dança e ballet para escolas municipais de Londrina

A Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina), promove, desde 13 de outubro, a 15° edição do Projeto Dança nas Escolas, com apresentações de Dança Contemporânea e Ballet Clássico. No lançamento, os artistas foram até a Escola Municipal Senador Gaspar Velloso, e as apresentações continuam até o mês de novembro, pela manhã e tarde.

O projeto é voltado a alunos do 1° ao 4° ano das escolas municipais de Londrina. As apresentações serão realizadas em quatro escolas, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação. Em 2021, as unidades escolares contempladas foram: Escola Municipal Senador Gaspar Velloso, no Conjunto Habitacional Sebastião de Melo Gaspar; Escola Municipal Maria Irene Vicente Theodoro, Jardim Eldorado; Escola Municipal da Vila Brasil, na Vila Brasil; e Escola Municipal Maria Tereza Meleiro Amâncio, no Jardim Santa Rita VI.

Para que o Dança nas Escolas possa atingir todos os alunos destas unidades, a Funcart está realizando quatro apresentações em cada escola, nos períodos da manhã e da tarde. As apresentações têm duração de 30 minutos.





Durante as apresentações, os alunos recebem um panfleto explicando como podem se matricular para o curso de ballet clássico e dança contemporânea, que estão com inscrições abertas para turmas de 2022. A Funcart disponibiliza 50 bolsas integrais para os alunos de cada escola , totalizando 200 bolsas para alunos da rede municipal de ensino.

A produtora do Ballet de Londrina, Danieli Pereira, disse que as crianças permaneceram muito tempo fora das escolas, por causa da pandemia, e precisam de uma motivação na retomada das aulas presenciais. “A gente está colaborando para isso e as primeiras apresentações foram muito calorosas. Realizar esse projeto significa que a instituição estará cheia de alunos no ano que vem”, frisou.





Para a produtora, o Dança nas Escolas também é importante por selecionar muitos bolsistas, que geralmente ingressam no primeiro ano de ballet clássico. “E eles seguem conosco por oito anos, até se formarem. Temos bailarinos hoje que, a partir do Dança nas Escolas, se tornaram professores e integrantes do Ballet de Londrina. Alguns estão espalhados pelo Brasil e alguns no exterior. Ainda é um momento sensível e especial, e é muito bom poder fazer essa retomada para um público que foi consideravelmente atingido pela pandemia”, disse.





As aulas das turmas de Ballet Clássico e Dança Contemporânea terão início em janeiro de 2022, e são oferecidas em duas unidades da Funcart. A primeira fica na Rua Senador Souza Naves, 2.380 (telefone 3342-2362); ou na zona norte, na Avenida Alexandre Santoro, 440 (telefone 3328-0467).





A Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina) possui convênio com a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.





Projeto Dança nas Escolas – Cronograma:

Escola Municipal Senador Gaspar – dias 13 de outubro e 1° de novembro

Escola Municipal Maria Irene – dias 18 e 25 de outubro

Escola Municipal da Vila Brasil – dias 20 de outubro e 03 de novembro

Escola Municipal Maria Tereza Meleiro Amâncio – dias 21 e 28 de outubro