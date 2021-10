Alunos de 3° e 4° anos da rede municipal de Londrina voltam às aulas 100% presenciais na segunda-feira

Dando continuidade ao cronograma de retomada às aulas presenciais, da Secretaria Municipal de Educação, na segunda-feira (18) os estudantes de 3º e 4º anos da rede municipal de Londrina poderão retornar para o ensino 100% presencial. A escolha entre o ensino totalmente presencial ou remoto caberá aos pais e responsáveis. Dessa forma, para os que optarem pelas aulas remotas, a SME manterá as atividades virtuais, como já tem disponibilizado.



Desde o dia 4 de outubro, as aulas 100% presenciais estão sendo oferecidas para alunos do 5° ano, com alta adesão das famílias. A secretaria municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, citou que o retorno gradativo dos alunos às escolas revela a superação de toda equipe da rede municipal.

“Nossos profissionais se reinventaram a cada instante, nestes tempos difíceis. Aos poucos, e com muito cuidado e planejamento, a rede municipal vem retornando à sua rotina. Nosso sentimento é de superação e vencemos a adversidade”, frisou.





Para que professores, alunos e demais profissionais se mantenham protegidos contra a Covid-19, todas as unidades escolares têm seguido rigorosamente o Plano de Biossegurança. “Os alunos participam de aulas de educação física, círculos de diálogo, brincadeiras e tantas outras atividades de forma criativa e com muito cuidado sanitário”, reforçou a gerente da Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação, Viviane Perez.

Atualmente, o foco das atividades presenciais tem sido na recomposição da aprendizagem, com base nos resultados da avaliação sistêmica realizada nos meses de agosto e setembro.





“Os conteúdos escolares ganham novo significado com a convivência entre alunos e professores. E os resultados da avaliação sistêmica norteiam o trabalho das equipes da Educação e das unidades escolares, que planejam suas ações visando assegurar o direito ao conhecimento científico”, complementou Perez.





O cronograma prevê que os estudantes de 1° e 2° ano possam retornar para atividades 100% presenciais a partir do dia 25 de outubro.