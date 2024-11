Inscrições para o Vestibular de Verão 2024 da UEM se encerram nesta terça

O prazo de inscrições para o Vestibular de Verão 2024 da UEM (Universidade Estadual de Maringá) termina nesta terça-feira (19). O processo seletivo oferta 892 vagas de graduação para ingresso na UEM em 2025.





Candidatos interessados em fazer a inscrição devem acessar o site da CVU (Comissão de Vestibular Unificado) ou o App Vestibular UEM , selecionar o concurso Vestibular de Verão 2024 e preencher o formulário. Obrigatório para a confirmação da inscrição de candidatos não isentos, o pagamento da taxa pode ser efetuado até quinta-feira (21).

A divulgação do edital com a relação de inscrições homologadas e não homologadas ocorre a partir de sexta-feira (22). Mais orientações estão disponíveis no edital de abertura e no Manual do Candidato do Vestibular de Verão 2024 .





OFERTA DE 892 VAGAS DISTRIBUÍDAS ENTRE 70 CURSOS

Ao todo, o Vestibular de Verão 2024 oferta 489 vagas para ampla concorrência e 403 via política de cotas sociais, para negros e para PcD (Pessoas com Deficiência). As 892 vagas do concurso estão distribuídas entre mais de 70 cursos de graduação presenciais e gratuitos da UEM, lotados no câmpus-sede, em Maringá, e em outros cinco câmpus regionais da instituição: Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê, Ivaiporã e Umuarama.





PROVA

A prova será aplicada em 12 de janeiro de 2025 nas cidades de Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí, Ponta Grossa e Umuarama.





Neste domingo (24), porém, candidatos ao curso de graduação em Música prestam a prova de habilidades específicas. A avaliação é presencial e será no Bloco B33, localizado no câmpus-sede, em Maringá.

NOVIDADES





Uma das principais novidades do processo seletivo diz respeito ao calendário acadêmico: após seis anos, o calendário da UEM voltará a coincidir com o calendário civil – o próximo ano letivo terá início em março e término em dezembro de 2025. Portanto, os aprovados no Vestibular de Verão 2024 ingressarão na Universidade com o calendário já ajustado.

Outra inovação é que o Vestibular de Verão oferta vagas para cinco novos cursos de graduação da UEM – Engenharia Têxtil e Serviço Social, no câmpus de Maringá, e Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Computação e Tecnologia em Gastronomia, no CAU (Câmpus Regional de Umuarama). Recém-aprovadas, as novas graduações receberão estudantes pela primeira vez.





Além disso, cursos já ofertados pela instituição serão desenvolvidos em novos turnos. É o caso da graduação em Música, no câmpus Maringá, que terá aulas em período matutino. Já os cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia de Alimentos, ambas do CAU, em Umuarama, passarão a ser ofertados no período noturno.

Também seguem válidas as mudanças promovidas pela CVU no ano passado. A principal delas foi a eliminação da prova de conhecimentos específicos, para que cada candidato possa se inscrever em até três opções de cursos diferentes. Os cursos escolhidos não precisam ser de uma mesma área.





Desde os últimos processos seletivos, a mudança tem impactado positivamente no aproveitamento das vagas oferecidas. No Vestibular de Inverno 2024, por exemplo, 99,36% das vagas tiveram candidatos aprovados.

MAIS ALTERAÇÕES





Outras alterações referem-se à pontuação da prova. A redação passou a valer 120 pontos, e alguns itens que zeravam a redação foram retirados. Além disso, o candidato que não pontuar nas questões objetivas, ainda assim, terá seu texto avaliado. A desclassificação automática só ocorrerá em caso de falta ou nota zero na redação.





Mais informações sobre o processo seletivos estão disponíveis no site do Vestibular de Verão , bem como no App Vestibular UEM . Em caso de dúvidas, é possível consultar a Secretaria Virtual da CVU .





