Inscrições para o Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná estão abertas

Estão abertas as inscrições para o XXIII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná, que será realizado nos dias 24 e 25 de março em escolas e reservas indígenas, além de universidades públicas do Estado. O vestibular é direcionado a estudantes de comunidades indígenas do Paraná, que podem se inscrever para estudar nas sete universidades estaduais e na Universidade Federal do Paraná (UFPR).





A inscrição é gratuita e poder ser feita até 6 de novembro no portal da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da UEL. Também é possível realizar o preenchimento impresso. Nesse caso o candidato deverá procurar uma das universidades participantes. O edital completo pode ser acessado AQUI.

O concurso oferece 52 vagas totais, sendo seis em cada uma das sete universidades estaduais – UEL, UEM, UEPG, Unioeste, Unespar, UENP e Unicentro – e 10 na UFPR, para ingresso no ano letivo de 2024. Este ano, o concurso será realizado pela equipe da Cops da UEL, responsável pelas inscrições, preparação e aplicação das provas e logística.





As provas serão realizadas nos dias 24 e 25 de março. No primeiro dia, os candidatos fazem a prova oral, em Língua Portuguesa. No segundo dia será aplicada a prova de Conhecimentos Gerais (Biologia, Física, Geografia, História, Matemática e Química), além da Redação, interpretação de texto e língua estrangeira (Inglês, Espanhol, Guarani ou Kaingang).

De acordo com o cronograma, a divulgação dos aprovados será no dia 18 de abril, no portal da Cops. Os aprovados deverão, no ato da matrícula, escolher um dos cursos oferecidos pela instituição, conforme consta no Manual do Candidato.





O candidato indígena aprovado na UEL será matriculado diretamente no Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica, que tem o objetivo de ambientar o estudante no meio acadêmico. O Ciclo tem duração de um ano e é organizado em três campos – Ciências da Natureza, Matemática e Língua Portuguesa, utilizando metodologia da problematização e da reflexão para o desenvolvimento da criticidade, além de permear os conteúdos e conceitos de cada área.





O Vestibular indígena é garantido pela Lei Estadual nº 13.134/2001 e Lei Estadual nº 14.995/2006, que prevê vagas suplementares para comunidades indígenas nas universidades públicas do Paraná.