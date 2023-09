Aluno da UEL cria aplicativo para avaliar qualidade de suplementos alimentares

Impulsionado pelo aumento da preocupação com a saúde e a estética, o mercado de suplementos alimentares só cresce no Brasil. Em 2020, durante a quarentena, as vendas desses produtos subiram 48%, segundo a ABIAD (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres).





Boa parte dessa demanda foi gerada por pessoas que queriam aumentar a imunidade em meio à crise sanitária, mas 42% do total buscavam um reforço na alimentação.



Publicidade

Publicidade





A avidez dos consumidores pelos suplementos alimentares coloca o Brasil na terceira colocação do ranking mundial do setor, atrás apenas dos Estados Unidos e da Austrália.





E estimativas da Brasnutri (Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos para Fins Especiais) indicam que esse mercado ainda guarda um enorme potencial de expansão, devendo atingir um faturamento nacional de R$ 5 bilhões em poucos anos. No mundo, a previsão é que em 2025 as vendas de suplementos alcancem os US$ 252 bilhões.

Publicidade





A quantidade de marcas disponíveis no mercado acompanha o ritmo de crescimento do público consumidor, mas em meio a essa variedade enorme de produtos, nem tudo o que está nas prateleiras das lojas especializadas entrega o que promete.





Embalagens com conteúdo em desacordo com as especificações do rótulo ou com concentrações abaixo do informado pelo fabricante são comuns e os prejuízos ficam para os lojistas e o consumidor final.

Publicidade





Para auxiliar os revendedores de suplementos a separarem o joio do trigo nesse universo ainda deficiente quando o assunto é fiscalização e controle, o estudante do curso de bacharelado em educação física da UEL (Universidade Estadual de Londrina) Alan Kowalski uniu-se ao proprietário de uma loja de suplementos Felix Bonfim e juntos, criaram a Coopenutri, uma cooperativa de revendedores do segmento de suplementação alimentar que tem como uma de suas principais funções avaliar as marcas existentes no mercado por meio de laudos feitos a partir de amostras encaminhadas a laboratórios certificados.





Todas as etapas do processo, desde a compra até a emissão do laudo, são documentadas para atestar a lisura da avaliação.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: