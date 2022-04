Inscrições para seminário em Londrina sobre Aprendizagem Profissional terminam na quinta

Encerram nesta quinta-feira (28) as inscrições para participação no seminário “Aprendizagem Profissional e a Política de Assistência Social” em Londrina. A atividade será na sexta-feira (29), das 8h às 17h, no auditório da UniCesumar, localizado na avenida Santa Mônica, nº 450.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Aberto ao público em geral, o evento é voltado especialmente para a rede de serviços que atende crianças e adolescentes. Empresas com potencial para contratação de aprendizes também podem participar. O número de vagas é limitado e os interessados podem fazer suas inscrições, gratuitamente, por meio deste link.

Continua depois da publicidade





A atividade é promovida pela Comissão de Aprendizagem Profissional, formada por profissionais da SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) e integrantes das OSCs (Organizações da Sociedade Civil) Epesmel e Associação Guarda Mirim de Londrina. Ambas as entidades executam o programa de aprendizagem, por meio de Termo de Colaboração com o Município.





A intenção do evento é proporcionar um momento de debate e reflexão sobre a importância da aprendizagem profissional no enfrentamento ao trabalho infantil. Também serão abordados os impactos positivos que esta modalidade de trabalho tem proporcionado para os jovens e suas famílias. Além disso, a iniciativa visa sensibilizar os participantes sobre o cenário atual da aprendizagem no Brasil, bem como a necessidade de mobilização de toda a sociedade para o fortalecimento da oferta desse serviço aos jovens.