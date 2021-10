Live irá debater importância da UEL para o desenvolvimento de Londrina

Nesta quarta-feira (20), a partir das 19h30, o presidente do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), Tadeu Felismino, vai participar da live sobre “A importância da UEL (Universidade Estadual de Londrina) para o desenvolvimento de Londrina e região”, que é organizada pela Associação de ex-alunos da Instituição, a Alumni UEL. O debate será transmitido pelo canal da Alumni, no YouTube (clique aqui para acessar), aberto para toda a população.



A ideia é comemorar o aniversário de 50 anos da UEL com a discussão sobre como a universidade transformou a cidade de Londrina, através do conhecimento, da pesquisa e da extensão universitária. Para isso, foram convidados também o reitor da UEL, Sérgio Carlos de Carvalho; o doutor em Economia Internacional pela Universidade Autônoma do México, Venâncio de Oliveira, que estuda o impacto econômico da Universidade; a doutora em Sociologia pela USP (Universidade de São Paulo) e professora do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) da UEL, Ileizi Fiorelli, e o presidente do Ippul, Tadeu Felismino, jornalista e mestre em comunicação social, ambos pela UEL.

De acordo com Felismino, a formação profissional realizada pela universidade traz diversos benefícios para a cidade. Isso porque, com profissionais melhores qualificados para o mercado de trabalho e com pesquisas científicas reconhecidas nacionalmente, a UEL ajuda o município a se tornar referência em várias áreas como na saúde pública e privada, na educação e na tecnologia.





“Temos visto, nos últimos anos, a vinda de várias empresas internacionais e nacionais se instalando em Londrina, em grande parte, devido o potencial educacional e da qualificação profissional da mão de obra aqui disponíveis. Um exemplo disso é a multinacional TCS (Tata Consultancy Services), que é o maior conglomerado industrial da Índia, atuando com serviços de Tecnologia da Informação, consultoria e soluções de negócios”, disse o presidente do Ippul.

Essas e outras conquistas oportunizadas pela existência da Universidade Estadual de Londrina estarão no debate. A UEL foi fundada em 1970 e, atualmente, tem 53 cursos de Graduação (entre bacharelados e licenciaturas) e 261 de Pós-Graduação (como residências, especializações, mestrados e doutorados). Ao todo, são nove Centros de Estudo que somam 17 mil alunos, e que juntos com os professores e servidores técnico-administrativos chegam a uma comunidade de 25 mil pessoas. No momento, há cerca de 2 mil projetos e programas de ensino, pesquisa e extensão na universidade.





Entre as conquistas da UEL, estão a obtenção do IGC (Índice Geral dos Cursos), que elencou a UEL como a 1ª universidade estadual do sul do Brasil e a 5ª estadual do país; o QS World University Ranking colocou a UEL entre as 25 melhores do Brasil; o The University Impact Rankings deu o 1º lugar nacional para a UEL no item educação de qualidade, baseado nos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas) e, além disso, o ranking AD Scientific Index 2021, da Turquia, elencou quase 100 pesquisadores da UEL entre os mais influentes na América Latina, em suas respectivas áreas.