Professor da UEL recebe prêmio de melhor artigo sobre pesquisas com bambu

O professor Gilberto Carbonari, do Departamento de Estruturas, do CTU (Centro de Tecnologia e Urbanismo) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), recebeu recentemente prêmio de melhor artigo no Ensus 2021 – IX Encontro de Sustentabilidade em Projeto. Organizado pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), o evento foi realizado de forma online e contou com participantes de diversas regiões do país.

O artigo “Estudo de caso: avaliação de cargas e dimensionamento de vigas e pilares de bambu para construções de dois andares com predominância em bambu” recebeu avaliação do público do evento e de revisores. A lista completa dos artigos premiados está no site do Ensus.

Gilberto realiza pesquisas com bambu desde 2008 e há cinco anos participa do evento, sendo esta a primeira vez que recebeu a premiação. Segundo ele, o Ensus é o melhor congresso brasileiro em sustentabilidade nas áreas de Engenharia e Arquitetura. “Esse prêmio é uma coroação de tanto trabalho e reconhecimento do grupo de pesquisa da UEL”, celebra.





Pesquisa com bambu - As pesquisas realizadas por Gilberto Carbonari indicam que o bambu tem grande potencial para substituir a armadura de aço em elementos estruturais das edificações. A utilização só é possível graças ao tratamento inovador identificado em pesquisas à base de Tanino, um produto natural, encontrado em sementes e cascas de árvores, que fornece mais durabilidade à planta.

O resultado das pesquisas foi publicado no livro “Bambu: Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil”, publicado pela UFSC, em 2019. Dois capítulos são de autoria do professor Gilberto: “Propriedades anatômicas, físicas, químicas e mecânicas do bambu e ensaios para sua determinação” e “Tratamento e preservação dos colmos”.





Referência nos estudos com bambu, o professor da UEL foi convidado recentemente a participar da comissão de estudos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para elaboração de normas técnicas para utilização de varas de bambu para uso estrutural.