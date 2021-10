Professor da UEL é autor de livro indicado aos prêmios Jabuti e Associação de Editoras Universitárias

A obra Psicanálise e Musicalidades: sublimação, invocações, laço social (Editora Unifesp, 2020) – 2021, 240 páginas – foi indicada como finalista no 7º Prêmio da Abeu (Associação Brasileira de Editoras Universitárias) 2021 e no Prêmio Jabuti e Livro do Ano 2021. A obra é de autoria do professor do Departamento de Psicologia e Psicanálise do CCB (Centro de Ciências Biológicas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Leandro Todesqui Tavares.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O livro concorre, na premiação da Abeu, nos quesitos Projeto Gráfico Editorial e Conteúdo Científico. Já no Prêmio Jabuti, a obra concorre nas categorias “Ciências Humanas” e, também, na categoria Livro do Ano.

Continua depois da publicidade

Segundo Tavares, a obra, fruto de sua tese de doutorado de mesmo título, defendida em 2014, trata da criatividade e o objeto sonoro, que têm uma relação muito profunda com a percepção humana. “A estética sonora é uma linguagem universal, então parto do referencial da psicanálise, um entre muitos referenciais, para compreender e analisar”, afirmou.





“O livro, composto por cinco capítulos, abraça duas vertentes. Primeiro, o da criatividade pensada pelo eixo musical e, depois, o estudo do objeto sonoro. O estudo da criatividade, em linhas gerais, das relações com a musicalidade e o inconsciente, essa dimensão mais profunda da existência humana e do psiquismo”, completou Tavares.

Continua depois da publicidade





Duas indicações - Tavares assumiu estar surpreso com a indicação para ambos os prêmios – no caso do Jabuti, a obra foi inscrita. “Tanto eu quanto a Editora Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) recebemos com bastante satisfação as duas indicações. Na verdade, não entrei nessas duas para vencer necessariamente. Eu gosto de publicar livros, acho que é importante essa inserção na sociedade. A academia nos cobra publicações, artigos etc., mas eu coloco meu maior empenho na publicação de livros e capítulos de livros”, considerou.





A Abeu divulgará o nome dos vencedores em todas as categorias no dia 23 de novembro, às 19 horas, no canal do YouTube do canal da associação (acesse). A divulgação da lista dos 10 finalistas do Prêmio Jabuti será no dia 9 de novembro. Posteriormente, será divulgada a lista dos 5 finalistas, 15 dias depois.





O Prêmio Abeu disponibiliza um troféu para os vencedores em cada uma das categorias. Já o Prêmio Jabuti oferece R$5.000,00 para o vencedor em cada categoria e R$100.000,00 para o vencedor na categoria “Livro do Ano”.





Serviço:

Livro: Psicanálise e musicalidades: sublimação, invocações, laço social (2020, Editora Unifesp, 240 páginas). Autor: Leandro Todesqui Tavares.