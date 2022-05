Londrina abre inscrições para curso de assistente administrativo

Com foco na qualificação profissional, Londrina segue investindo na criação de oportunidades para os trabalhadores através de cursos, a fim de promover a inserção no mercado de trabalho. Em junho, será a vez do curso de assistente administrativo. As aulas serão no período noturno, das 19h às 22h, de segunda a sexta, e vão do dia 6 de junho até o dia 19 de agosto e as inscrições estão abertas.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Para se inscrever, basta acessar a página de qualificação da SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda), no site da Prefeitura. Serão vinte vagas para o curso de assistente administrativo e para a seleção dos alunos será respeitada ordem de inscrição. As aulas serão no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) da rua Raposo Tavares, 894.

Continua depois da publicidade





O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, lembrou que o curso abre um leque grande de possibilidades. “Todos os setores da economia têm a necessidade de um departamento que desenvolva as rotinas administrativas. Conhecer as práticas comuns a esses departamentos é estar apto a atender as demandas de qualquer empresa. E é exatamente esse conhecimento que o curso de assistente administrativo vai entregar ao trabalhador”, destacou Santos.