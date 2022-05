Londrina Pazeando promove seleção de redações e desenhos para livro

O Londrina Pazeando, movimento pela Paz e Não-Violência, convida as escolas públicas e privadas da cidade a inscreverem redações e desenhos com o tema: “Agenda 2030, os seus ODS e a Cultura de Paz”. Uma comissão selecionará os melhores trabalhos que serão publicados na versão impressa do Livro Londrina Pazeando 2022.

Os textos e os desenhos deverão ser desenvolvidos individualmente por alunos, professores e pais ou responsáveis pelos educandos, inscritos pelas instituições de ensino. Também podem participar um aluno ou professor das universidades e faculdades que integram o NEP (Núcleo de Estudos para Paz de Londrina).



Os trabalhos devem propor ações individuais e/ou coletivas para serem implantadas na escola. O gestor do Londrina Pazeando, Luís Cláudio Galhardi, explica que serão selecionados cerca de 90 textos e desenhos para a versão impressa, mas todos os trabalhos serão publicados na edição virtual.





