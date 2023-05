Londrina: UEL abre vagas remanescentes do vestibular com novidades na seleção

O processo de seleção para as vagas remanescentes do Vestibular da UEL terá duas grandes novidades: a nota do Vestibular 2023 será utilizada para concorrer a outros cursos da Universidade e o sistema de cotas será adotado.





Na prática, os candidatos que foram aprovados, mas não convocados no último vestibular, por estarem em colocações mais distantes, poderão se candidatar novamente em qualquer um dos cursos com vagas disponíveis.

A inscrição é gratuita, pelo site da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), com prazo aberto desta terça (23) até às 17h da próxima segunda-feira (29). Para preencher o formulário, basta informar os dados de inscrição do Vestibular UEL 2023.





Conforme o Edital 013/2023 (Prograd/Cops), há vagas para cursos de Ciências Biológicas, Farmácia, Engenharia Elétrica, História, Letras, Zootecnia, entre outros. As vagas remanescentes são abertas depois que não há mais candidatos classificados no Vestibular para preenchimento dos cursos de Graduação da instituição.

Como explica Sandra Garcia, coordenadora da Cops, essa mudança dá mais possibilidade aos estudantes para acessarem à Universidade. “O objetivo é valorizar os candidatos que fizeram nosso Vestibular e desejam ingressar na instituição”, afirma. Anteriormente, a seleção das vagas remanescentes era somente com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que também poderá ser utilizado em outro edital de vagas remanescentes.





Estas são uma das primeiras mudanças que serão adotadas neste processo de seleção, segundo Sandra Garcia, a partir da definição de uma comissão formada por membros da Cops, Comissão Permanente de Seleção (Copese), Pró-Reitora de Graduação (Prograd) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEL (Cepe).

