UEL divulga a segunda chamada do Vestibular 2023; confira se está na lista

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) disponibilizou nesta segunda-feira (22) a 2ª convocação do Vestibular 2023. A lista traz o total de 145 convocados e pode ser consultada no site da Cops. O cronograma do Vestibular 2023 segue conforme previsto, mesmo com a suspensão do calendário acadêmico da graduação, definida na última sexta (19).





Os convocados têm até 28 de maio, às 23h59, para efetivar a pré-matrícula no Portal do Estudante. A relação completa de documentos que precisam ser anexados está disponível no Manual do Candidato, disponibilizado pela Cops.

A coordenadora da Cops, Sandra Garcia, orienta os candidatos a ficarem atentos às datas de convocações e pré-matrículas, para não perderem a vaga na instituição. “Os candidatos negros que foram aprovados nas cotas e as pessoas com deficiência também precisam se atentar para as datas das entrevistas feitas presencialmente no Campus da UEL”, completa.