Maior evento de educação do sul do Brasil chega a Londrina nesta quinta

A expectativa é que cerca de 5 mil profissionais da educação participem, pois as palestras fazem parte da formação contínua obrigatória. Por isso, todos devem participar de, no mínimo, uma palestra por matrícula. “Algumas palestras já esgotaram as vagas logo no começo, mas outras ainda têm vagas abertas para os professores interessados. Então, convidamos a comunidade para vir prestigiar esse que é o maior evento de educação do sul do país. Estamos ansiosas e com as expectativas bem altas”, contou uma das coordenadoras do Londrina Mais, Andreia Militão.

Haverá também mostras, feiras e 130 stands com exposições dos projetos pedagógicos realizados nas escolas municipais, nos CEMEI (Centros Municipais de Educação Infantil) e nas CEIs (instituições filantrópicas), além de atividades nos espaços interativos, como de matemática, artes, inglês, educação física, informática e robótica, das quais a comunidade pode participar. Ao mesmo tempo, serão realizados diversos festivais como de xadrez, de dança, de circo, de judô e de teatro, contação de histórias para as crianças e a culminância do Projeto JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos) realizado pela Sebrae (Secretaria de Educação com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Até o momento, 7.227 pessoas já se inscreveram para participar das palestras. As informações sobre os palestrantes e os horários dos eventos estão disponíveis para consulta no site .

Para isso, durante três dias, os professores da rede municipal de ensino vão poder participar de 23 palestras sobre temas atuais. Entre os palestrantes estão referências nacionais em educação, como Nino Paixão, que falará sobre a “Neurociência nas ações socioemocionais”; Fafá Conta (Flávia Scherner), que abordará a leitura, contação de histórias e como encantar as crianças com as histórias; Kátia Smole que ensinará mais sobre a “Avaliação diagnóstica e a oferta de atividades de recomposição de aprendizagem: novas perspectivas” e Carolina Campos, que trará à tona o tema “Escola como espaço de cura”.

A quinta edição do evento e primeira presencial após a pandemia de Covid-19 acontecerá na quinta (20) e sexta-feira (21), das 8h às 18h e, no sábado (22), das 9h às 13h, sempre no Parque Ney Braga. O tema deste ano é “Gente”, e enfocará os cuidados necessários às pessoas durante a pandemia e no retorno às atividades presenciais no período pós-Covid-19.

A partir desta quinta-feira (20), Londrina vai sediar o maior evento de educação do sul do Brasil, o Londrina Mais. A abertura das atividades será às 8h30, no Recinto Milton Alcover do Parque de Exposições Governador Ney Braga. A entrada é gratuita e estarão presentes a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, e autoridades da região.

Cronograma

Recinto José Garcia Molina – A Função da Cidade na Aprendizagem do Ler, Escrever e Contar, com Sandra Oliveira.

Recinto Horácio Sabino Coimbra – Transtorno do Espectro Autista e Ambiente Escolar: manejo efetivo de comportamentos desafiadores em sala de aula, com Maicon Douglas. As 600 vagas estão esgotadas.

Recinto Milton Alcover – A Neurociência Nas Ações Socioemocionais, com José Meciano (Nino Paixão). As vagas estão esgotadas.

Recinto Horácio Sabino Coimbra – Ler a Vida e Humanizar: a formação do leitor literário, com Anderson Novello. Até o momento, 570 pessoas se inscreveram (95% de lotação).

Recinto Milton Alcover – Avaliação Diagnóstica e a Oferta de Atividades de Recomposição de Aprendizagem: novas perspectivas, com Katia Smole. As vagas já estão esgotadas.

Recinto Milton Alcover – Transcendência e Humanização: educar na integralidade do ser, com Israel Boniek.

Recinto José Garcia Molina – Inclusão Escolar: relação com a igualdade e diversidade e o uso das tecnologias assistivas na educação infantil, com o psicólogo Welington Hayashi

Recinto Milton Alcover – Ler, Contar e Encantar Com Histórias, com Flávia Scherner (Fafá Conta) – as vagas estão esgotadas.

Esportes de aventura

Escalada na Escola: Metodologia, Estratégias e Possibilidades de Ensino para os Anos Iniciais, com Dimitri Wuo Pereira. As 80 vagas estão esgotadas.





Das 15h30 às 17h30

Recinto Milton Alcover – Novo Contrato Social: cuidando um do outro, com Regina Shudo.

Recinto Horácio Sabino Coimbra – A Pedagogia da Presença e a Presença da Pedagogia, Angela Mendonça.

Recinto José Garcia Molina – Jogos de Matriz Africana Nas Aulas de Educação Física:

conhecimentos, raízes culturais e história, com Gisele Franco.





SÁBADO (22)





O Festival de Dança será no sábado (22) dividido em duas partes, onde 160 alunos farão 12 coreografias ao todo. Após o término da primeira parte, haverá um intervalo para a preparação do figurino e maquiagem dos alunos que participarão da segunda parte do festival. Vão participar as Escolas Municipais Roberto Alves de Lima Jr.; Ruth Ferreira de Souza; Nara Manella; Claudia Rizzi; Padre Anchieta e a Roberto Pereira Panico.





O Projeto de Xadrez será em forma de festival, em que 292 alunos de diferentes escolas terão a oportunidade de disputar partidas de xadrez entre si. O objetivo é abrir espaço de vivência e interação entre as crianças, por isso serão formados dois grupos, contendo cerca de 150 alunos em cada.





O Projeto de Judô terá a promoção de faixa, quando cerca de 15 professores da Associação Londrinense de Judô, que são faixas pretas, vão estar presentes. Eles conversarão com as crianças explicando sobre os valores e princípios educacionais trabalhados diariamente na prática das artes marciais, em especial do Judô. Os alunos do projeto serão divididos em dois grupos de aproximadamente 150 alunos.

O Festival de Circo acontecerá no sábado (22) com aproximadamente 12 números circenses, que os educadores vêm praticando com os alunos nas escolas.





Ao longo dos três dias, serão feitas três intervenções, sendo uma delas a breve apresentação da peça “Quebra Gelo” na abertura do evento, com a participação de algumas crianças e alguns integrantes da Trupe Profissional. A equipe do projeto estará com os integrantes da Trupe Profissional e os participantes do projeto, para interagir e socializar com o público e fazer pequenas apresentações de habilidades circenses.





O Projeto de Teatro fará sete apresentações de peças com temas elaborados pelos professores a partir dos interesses dos próprios alunos. As apresentações acontecerão nos dias 20 e 21 de outubro, durante as formações dos professores da rede municipal de educação. Vão atuar 100 alunos das Escolas Municipais Professora Mari Carrera Bueno, Anita Garibaldi, Nina Gardman, John Kenedy, Salin Aboriham.





Durante os três dias, também será conduzido o Projeto de Aventura. O espaço promoverá práticas corporais de aventura, com estações de circuito de Parkour, Slackline e Parede de Escalada. Este conteúdo está presente na diretriz curricular municipal, por isso, os professores de Educação Física vão oferecer essas experiências para seus alunos.





O projeto Palavras Andantes terá uma programação especial nos dias 20 e 21 com a contação das histórias Memórias da Baobá, O Macaco e a Velha, A Fruta Amarela. São experiências para rir, sonhar e conhecer a cultura de outros povos.





O Projeto Conhecer Londrina vai integrar o Londrina Mais e oferecerá diferentes programações. Como o espaço será interativo, terá atrações que incluem objetos do Museu Escolar de Londrina que trazem a memória das escolas rurais do município; os jogos relacionados aos espaços urbanos e rurais; e a Oficina de Escrita Criativa com o tema “Histórias do Café” com a participação do professor Valdir Oliveira. No dia 20, o local iniciará suas atividades às 8h30 e, no dia 21, às 15h.





A contação de histórias sobre Londrina no Palco será dia 20, às 10h e às 14h30, com Pati dos Bonecos. Já no stand do Projeto Conhecer Londrina, será dia 20 às 14h30 e dia 21, às 10h45 e às 16h, com Renata Suzue Ogata. No dia 20, às 15h30 será realizado o lançamento dos livros “Esse Lugar é meu” e “Distritos e Patrimônios de Londrina: lugar de gente de valor”, que falam sobre lugares especiais da cidade. No dia 21, às 10h haverá o lançamento dos novos roteiros do Projeto Conhecer Londrina e da nova versão do site Conhecer Londrina Digital.