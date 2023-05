Mais da metade das crianças brasileiras do 2º ano não estão alfabetizadas

Mais da metade das crianças brasileiras, que estão no 2º ano do ensino fundamental, não estão alfabetizadas. Segundo o Ministério da Educação, 56,4% dos alunos dessa série não conseguem ler ou escrever de forma autônoma. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que os dados são tristes e reforçou que garantir a alfabetização das crianças na idade certa será prioridade no governo Lula.





Publicidade

Publicidade

Conforme mostrou a Folha de S.Paulo, o governo planeja investir R$ 800 milhões em um pacto nacional pela alfabetização. Os dados fazem parte da pesquisa Alfabetiza Brasil, apresentada na manhã desta quarta-feira (31). Com os resultados do estudo, o MEC criou um indicador inédito para acompanhar o processo de alfabetização no país.