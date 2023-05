UTFPR abre inscrições para mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais

A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) - campus Londrina e Apucarana - abriu inscrições para a seleção do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais para o segundo semestre de 2023. São ofertadas 15 vagas. As inscrições seguem até 18 de junho de 2023.





O objetivo do curso é formar profissionais que possam promover o avanço do conhecimento científico e tecnológico na área de Ciência e Engenharia de Materiais, capacitando-os para o exercício de atividades de pesquisa e ensino, bem como para o desenvolvimento de práticas atualizadas na solução de problemas relacionados a área de materiais.

Podem se candidatar portadores de diploma de curso de graduação em Engenharia, Tecnologia, Química, Física ou áreas afins às linhas de pesquisa do PPGCEM, reconhecidos oficialmente, respeitando-se as normas vigentes no país.