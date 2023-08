Mais de 300 escolas se inscrevem para Feira das Profissões da UEL em Londrina

A 11ª Feira das Profissões das UEL (Universidade Estadual de Londrina) será realizada na próxima terça-feira (29), no campus. Segundo a Prograd (Pró-Reitoria de Pós-Graduação (Prograd), a edição 2023 bateu recorde de inscritos em relação a todas as 11 edições. São 20.439 inscritos, entre estudantes e professores, de 318 escolas de Londrina e de outras cidades do Paraná e São Paulo. As inscrições estão encerradas.





Os visitantes terão a oportunidade de conhecer os 52 cursos de graduação de uma das maiores universidades públicas do país. Nesta edição, o destaque é para a inscrição do Vestibular UEL 2024. Na Biblioteca Central, servidores da COM (Coordenadoria de Comunicação Social) estarão à disposição para orientar vestibulandos que quiserem fazer a inscrição. Outra novidade do evento é o mascote do Vestibular 2024, o pica-pau Benedito, que promete, em sua estreia, ajudar a inscrever muitos candidatos no exame vestibular.

Para deixar a experiência do estudante ainda mais interessante, a UEL preparou um site sobre a Feira das Profissões 2023. Nele, é possível conhecer um pouco mais sobre os cursos da universidade, saber onde estarão as unidades para visitação em cada um dos centros de estudos, além de obter contatos importantes para o dia. Ali também estão disponíveis mapas da universidade para localização.





Além dos cursos de graduação, a feira é também um espaço para que estudantes do Ensino Básico e Médio conheçam mais sobre setores e ações vitais ao funcionamento da instituição, como o Prope (Programa de Apoio à Permanência), a Cuia (Comissão Universidade para os Indígenas), os núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (Neab), de Educação a Distância (Nead) e de Acessibilidade (NAC), a Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos e a Eduel (Editora da UEL).

