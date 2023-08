Alunos cobram Ratinho Jr. por melhorias em escola de Sarandi e vídeo viraliza na web

Um vídeo feito por alunos sobre as condições do Colégio Estadual Jardim Panorama, em Sarandi (Região Metropolitana de Maringá), viralizou nas redes sociais pelo modo bem-humorado com o qual estudantes do Ensino Médio cobram melhorias por parte do governo Ratinho Júnior (PSD).

A gravação é atividade avaliativa da disciplina de Artes. O conteúdo a ser trabalhado era sobre movimentos de câmera, mas o tema era livre. Cinco estudantes resolveram, então, demonstrar problemas de infraestrutura do colégio em que estudam.

Registrado em um dia aparentemente chuvoso, os alunos demonstram, com comentários irônicos, goteiras e empoçamento de água em corredores e na quadra poliesportiva, reclamam da falta de espelho, papel higiênico e de portas nos banheiros, do muro da escola descascando, porta de sala de aula com buraco pelo qual é possível passar uma pessoa, falta de professores e até de pichações com declarações de amor.

Embora o vídeo tivesse apenas a finalidade de avaliação pelo professor responsável, os alunos decidiram postá-lo na rede de vídeos curtos TikTok – ele pode ser conferido neste link. A publicação originou interação de outros estudantes, dos mais diversos lugares, relatando similaridades e diferenças em relação às suas próprias escolas.

CONFIRA REPRODUÇÕES DE TRECHOS DO VÍDEO



Repercussão

Após a publicação, a Secretaria Estadual de Educação passou a fazer inspeções no Colégio Jardim Panorama. Um aluno chegou a passar mal durante questionamentos feitos por pessoas que seriam ligadas à pasta.

A reportagem tentou contato com a direção e o corpo docente da escola, que não quiseram dar entrevista.

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT), que tem base eleitoral na região, disse que soube do vídeo no fim de semana e o repostou, comparando com a propaganda do governo que indica as qualidades da rede estadual de ensino.