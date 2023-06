MEC divulga resultado do Sisu 2023 e abre lista de espera

O resultado da chamada regular da segunda edição do Sisu 2023 (Sistema de Seleção Unificada) foi divulgado nesta terça (27). A edição teve 305.797 inscritos. O resultado pode ser consultado no site do programa.







As matrículas deverão ser feitas de 29 de junho a 4 de julho.

Nesta edição do processo seletivo, segundo o MEC (Ministério da Educação), são oferecidas 51.277 vagas em 1.666 cursos de graduação, de 65 instituições de ensino superior, que assinaram o termo de adesão ao Sisu.





Ao todo, foram registradas 578.781 inscrições em cursos ofertados nesta edição. O número é a soma das opções que os inscritos selecionaram para concorrer no processo seletivo, já que os candidatos podem selecionar até duas opções de cursos.

O estudante deve buscar informações sobre as convocações da lista de espera junto à instituição para a qual se inscreveu. As convocações são feitas por cada instituição, de acordo com seu planejamento. As informações devem estar em edital e no site da instituição de ensino superior.