IFPR abre inscrições para processo seletivo nesta terça-feira

O IFPR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná) abre nesta terça-feira (27) inscrições para Processo Seletivo 2023/2024.





As provas serão realizadas no dia 8 de outubro e podem ser feitas pelos interessados em ingressar em um dos 181 cursos técnicos e de graduação gratuitos, distribuídos em 28 municípios do Paraná. As aulas terão início no primeiro semestre de 2023.



Publicidade

Publicidade





São ofertadas 6.915 vagas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, subsequente (para quem já terminou o Ensino Médio), bacharelados, licenciaturas e de tecnologia nos seguintes campi: Arapongas, Assis Chateaubriand, Astorga, Barracão, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Coronel Vivida, Curitiba, Foz do Iguaçu, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Ponta Grossa, Quedas do Iguaçu, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória.





ISENÇÃO DE TAXA





O prazo para inscrição segue até 10 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 50 para os cursos técnicos e de R$ 80 para os de graduação. Estudantes que comprovarem não ter condições de pagar esta taxa podem solicitar a isenção até o dia 12 de julho.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: