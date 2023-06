Quermesse em Londrina traz parque de diversões inédito em festa do próximo final de semana

No sábado, dia 1º de julho, o Santuário celebra uma missa em ritmo sertanejo. No domingo (2), haverá missa de peregrinação do homem do campo, com a bênção do chapéu na missa das 16h e participação como comentarista do narrador de rodeio Marco Brasil.





A Igreja Católica celebra em junho os dias de Santo Antônio (13), São João Batista (24) e São Pedro (29), essa última data quando se celebra também a festividade de São Paulo. O padre Rodolfo explica que, quando a data cai durante a semana, a celebração é transferida para o fim de semana seguinte. Por isso é que o Santuário celebrará a festividade em 2 de julho.