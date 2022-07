Ministro da Ciência lança projeto de Letramento Digital em escola de Londrina

Londrina foi escolhida pelo governo federal para ser a primeira cidade do Brasil a receber o projeto-piloto Letramento Digital. O programa, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, vai focar na capacitação de estudantes, professores e profissionais em habilidades demandadas pela Indústria 4.0, ou seja, na utilização da tecnologia e já pensando nas chamadas profissões do futuro.



O evento de lançamento aconteceu nesta quinta-feira (7) na escola municipal Maestro Roberto Pereira Panico, na zona leste, e contou com a presença do ministro Paulo Alvim. “Londrina é um polo de inovação e tem visibilidade. Nada melhor que iniciar o projeto onde tem chances de dar certo. Precisamos incorporar essas práticas no ambiente da educação", destacou o titular da pasta.



Inicialmente, 120 pessoas - entre estudantes do ensino médio, técnico e superior, além professores e profissionais em geral - serão selecionadas para receber uma capacitação de 190 horas. Na sequência, este grupo de agentes multiplicadores vai levar os ensinamentos para até dos mil alunos da rede municipal, com auxílio de uma instituição de ciência e tecnologia privada.





Serão contemplados nesta segunda etapa estudantes do 4º e 5º ano do ensino fundamental com uma formação de 90 horas. Ao todo, a rede tem aproximadamente dez mil crianças matriculadas nessas turmas.





“Letrar digitalmente é permitir que as pessoas possam entender a tecnologia no seu conceito e utilizar para aplicações no seu dia a dia e profissões. Isso vai se dar em cursos segmentados. As crianças, por exemplo, aprenderão lógica de programação, conhecimento de linguagens específicas, competências comportamentais. São cursos que terão aplicação prática”, explicou José Augusto de Lima Prestes, coordenador-geral do projeto Letramento Digital. O curso é os materiais não terão custos para os participantes.



