Museu de Arapongas abre Exposição comemorativa do Aniversário da cidade

A prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos e Mahra (Museu de Arte e História de Arapongas), abriu nesta sexta-feira (8), a Exposição Comemorativa ao 74º Aniversário de Arapongas com farto e diversificado material histórico.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Conforme a historiadora e gerente de patrimônio histórico do Mahra, Camila Ribeiro, a exposição tem como tema "Arapongas 74 Anos de Evolução" e faz parte da agenda do Aniversário de Arapongas.

Continua depois da publicidade





"Ela (Exposição) retrata a história do nosso munícipio mostrando sua evolução e beleza nesses 74 anos de emancipação, com painéis de fotos, que transportam o visitante em uma viagem ao tempo, mostrando vários locais do município ainda nos meados da década de 40 e como estão nos dias atuais “, explica a gerente.





A Exposição acontece no hall de entrada do Museu de Arte e História de Arapongas e segue por período indeterminado, ficando aberto ao público em geral e em casos de visitas guiadas. Os interessados devem fazer o agendamento prévio pelo telefone 3902 1764.

Continua depois da publicidade





Siga os protocolos de segurança sanitária e prestigie.





Serviço

Exposição Comemorativa ao 74º Aniversário de Arapongas

Local – Museu de Arte e História de Arapongas

Endereço – Praça Pio XXII (antiga prefeitura)

Horário - De segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 11h, das 13h às 17h.