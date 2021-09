Centros Municipais de Educação Infantil de Arapongas permanecem com atendimento em meio período

A Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Semed (Secretaria de Educação), informa aos pais ou responsáveis que os CMEI’s (Centros Municipais de Educação Infantil) vão permanecer com os atendimentos presencias em meio período; dando continuidade ao modelo já adotado no retorno às aulas desde o último dia 2 de setembro.

Tal medida vai prevalecer levando em conta o aumento no número de casos de Covid-19 registrados nas últimas semanas, conforme informações repassadas pela Secretaria de Saúde. A Semed reforça que todas as medidas sanitárias estão sendo cumpridas em todas as instituições municipais de Ensino.

“ Contudo, pedimos a compreensão dos pais e responsáveis para este momento, que priorizem a saúde de todos envolvidos, como os familiares, crianças e funcionários dos CMEI’s. Ainda é um momento de readaptação e cuidados redobrados”, frisa o secretário de Educação, Luiz Roberto dos Santos, o professor Peta. Os pais ou responsáveis dos alunos da Educação Infantil foram orientados através de bilhetes.





Cuidados – Segundo a diretoria da Educação Infantil, cada CMEI adotou as seguintes medidas: evitar lugares fechados, manter os espaços ventilados, higienizar as mãos com frequência, disponibilização de álcool em gel 70%, medição de temperatura, manter o distanciamento, e evitar aglomeração nas salas de aula e espaços comuns.

As Escolas Municipais mantêm os atendimentos nos dois períodos. Das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h00.





A Semed reforça ainda que em caso de testagem positiva para a Covid-19, a Secretaria deverá ser comunicada para a dispensa da turma e retorno do atendimento online por 15 dias.