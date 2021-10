Músicos da Orquestra da UEL ministram workshop do projeto Música na Biblioteca

Nesta sexta-feira (22), a partir das 18h30, o projeto Música na Biblioteca trará para o público um workshop com dois músicos da Osuel (Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina), Jairo Chaves e Natanael Fonseca. Eles também integram a Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina” e ainda são fundadores do Duo Jacarandá.

Os músicos vão relatar os seus conhecimentos sobre o processo de performance e técnicas de estudo num conjunto de música de câmara. A transmissão será ao vivo, no canal das Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina no YouTube (acesse aqui).

O projeto Música na Biblioteca é realizado por meio de uma parceria entre as Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina e a Mostra de Música de Câmara, que conta com patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) e organização da Artis Colegium.





A coordenadora de Atendimento, Programação e Extensão, da Secretaria Municipal de Cultura, Tatiane Batista dos Santos, disse que o formato virtual do evento permite alcançar um público diversificado. Segundo ela, a iniciativa é importante para continuar formando plateias e para levar eventos de qualidade, entretenimento e lazer para quem está em casa, por conta da pandemia.

Novos públicos - O grupo Solistas de Londrina, sob a direção do Spalla Evgueni Ratchev, contabiliza mais de 450 concertos realizados desde a sua fundação, participações em festivais de música, circuitos nacionais e estaduais, seis álbuns (Cds) gravados e vários prêmios nacionais recebidos durante estes anos.





Eles atuam no cenário nacional erudito e desenvolvem projetos com objetivo de executar esse estilo de música e, ao mesmo tempo, participar de um movimento que descentraliza o acesso à cultura para formar novos públicos.





Trajetórias e Carreiras - O músico da Osuel Jairo Chaves está radicado em Londrina desde 1995 e é vencedor de diversos Prêmios Nacionais e Internacionais. Ele atua como solista à frente de várias orquestras brasileiras e europeias.





Eles foi o primeiro violista da Osuel (Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina), em 1995, e da Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina”, onde está desde a fundação, em 1998. Ele também é convidado para gravações, recitais solo e participações em Orquestras, além de ser professor em Festivais de Música pelo Brasil.





Já o violista Natanael Fonseca, Mestre em violão erudito pela Universidade de Aveiro, em Portugal, é violista da Osuel desde 1991 e da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, com a qual participou da gravação de seus cinco discos.





Apresentou-se em recitais de violão em Portugal e Espanha e como solista nos concertos para violão e orquestra de Mário Castelnuovo Tedesco, Heitor Villa-Lobos e Anton Garcia Abril com a Osuel dos concertos de A. Vivaldi e J. L. Krebs com a Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina”.





(Com texto e informações do N.COM/Prefeitura de Londrina).