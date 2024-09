Paraná Empreende Mais abre inscrições para cursos em Londrina e Ibiporã

O Paraná Empreende Mais está com vagas abertas para diversos cursos de capacitação empresarial. Os cursos serão ministrados entre os dias 12 a 26 de setembro, na UEL (Universidade Estadual de Londrina) e na ACIL (Associação Comercial e Industrial de Londrina). Já em Ibiporã, as aulas serão no CTTI (Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã). Os cursos são gratuitos e pretendem capacitar, fomentar a inovação e dar orientações motivadoras do empreendedorismo. Confira abaixo todos os detalhes dos cursos em cada local de oferta.





CURSO EMPREENDEDORISMO - ACIL LONDRINA (dias 12, 13, 19 e 21 de Setembro 2024)

Horário: 19h às 22:30h

Local: ACIL - Condomínio Edifício Palácio do Comércio, R. Minas Gerais, 297 - 2º Andar -

Centro, Londrina - PR, 86010-905

Ministrante: Professor Dr. Lucas Araújo

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqRiMmv1GKBBJaBIe9rCrotNfciWY_8sPKw749e0uokrJXSw/viewform

Dúvidas: [email protected]

