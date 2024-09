UEL prorroga inscrições do vestibular 2025 até 16 de setembro

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) prorrogou por uma semana as inscrições para o vestibular 2025, que se encerrariam nesta segunda-feira (9). De acordo com a Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), em ato executivo publicado nesta data, o novo prazo é 16 de setembro.





Os candidatos devem ficar atentos para efetuar o pagamento da taxa pública de R$ 181,00 impreterivelmente até às 21 horas do prazo final.





O vestibular está marcado para os dias 17 e 18 de novembro. A UEL oferta 3180 vagas em 53 cursos presenciais, considerando a reserva para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e para a Prova Paraná Mais.





Segundo a coordenadora da Cops, professora Sandra Garcia, a prorrogação atende solicitações de candidatos que pediram mais alguns dias para pagar a taxa. Ela acredita que o prazo maior poderá possibilitar maior volume de inscritos, considerando que, nos últimos dias, especialmente no final de semana, foi registrada grande procura por candidatos.

A expectativa da Cops é repetir ou até superar o volume de inscritos do último concurso, que teve cerca de 16 mil vestibulandos.





“Nos últimos anos, todas as Universidades e até cursos de Pós-graduação tiveram menor procura pelos jovens que estão buscando outras alternativas para a profissionalização, não necessariamente um curso superior”, destaca.

Conforme a professora, somado a este comportamento do estudante do Ensino Médio, o vestibular atual passou por alterações que, de alguma forma, altera a procura dos candidatos, como a inclusão da Prova Paraná Mais como alternativa de ingresso na UEL.





Provas

Em 2024, o concurso será em fase única, com dois dias de provas. No primeiro dia (17 de novembro), será aplicada a prova de Conhecimentos Gerais, com 60 questões de múltipla escolha, incluindo as disciplinas de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática e Química.





No dia 18 de novembro, os candidatos farão a prova de Redação e a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, sendo duas questões indicadas pelos Colegiados de cada um dos 53 cursos e uma terceira de Sociologia, comum a todos. As disciplinas de cada curso podem ser consultadas no Manual do Candidato, disponibilizado no portal da Cops.





Para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda, Design Gráfico e Música será feita a Prova de Habilidades Específicas (PHE), no dia 29 de setembro. O cartão de identificação para a PHE será divulgado no próximo dia 24 de setembro.