Paraná seleciona médicos e psicólogos para serviço de telessaúde

O Governo do Estado está selecionando 20 médicos e 30 psicólogos para atuar como bolsistas no serviço de telessaúde, no atendimento a casos de Covid-19 e síndromes gripais de estudantes, professores e demais profissionais das universidades estaduais do Paraná.

Os atendimentos serão agendados pelo aplicativo Saúde Online Paraná. As inscrições para participar do processo seletivo são gratuitas e seguem até 15 de abril.

A iniciativa faz parte de um projeto de extensão desenvolvido pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) e também contempla 20 vagas para estudantes de cursos de graduação matriculados em cursos das áreas da Saúde e de TI (Tecnologia da Informação) da instituição. As bolsas serão custeadas com recursos do Fundo Paraná, dotação de fomento científico e tecnológico, gerenciada pela Seti (Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior).





Os médicos clínicos gerais receberão bolsas mensais no valor de R$ 3 mil, com previsão de carga horária para 20 horas semanais, enquanto os psicólogos terão seis horas diárias de atividades, com bolsa de R$ 2 mil por mês. Já os alunos de graduação receberão bolsa mensal de R$ 400 para dedicar 20 horas por semana ao projeto. As bolsas terão validade de até seis meses para os médicos e até 12 meses para os profissionais de Psicologia, com possibilidade de renovação para ambas as categorias.