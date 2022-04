Para Silvestri, desistência de Moro pode mexer na disputa estadual

Ex-presidente estadual do Podemos e atual pré-candidato ao governo do Paraná pelo PSDB, Cesar Silvestri Filho avaliou que a decisão do ex-juiz Sergio Moro de trocar de legenda e desistir da candidatura à Presidência pode mexer com a corrida eleitoral ao Palácio Iguaçu. Isso caso haja uma coligação em nível nacional entre União Brasil (novo partido de Moro), PSDB e MDB para viabilizar um candidato único da chamada terceira via na disputa presidencial.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“Se esse esforço para a construção de uma convergência for pra valer mesmo, é natural que esses partidos procurem replicar nos estados a formação de palanques que deem visibilidade ao nome escolhido. Não faz sentido nenhum, por exemplo, esses partidos que estão compondo aliança darem seu tempo de televisão (na propaganda eleitoral) a um candidato a governador que vai apoiar o adversário”, afirmou Silvestri em visita à FOLHA ontem (1º).

Continua depois da publicidade





O tucano avaliou que a saída de Moro do Podemos é “consequência natural” de “uma série de estratégias equivocadas” que o partido vinha tomando, especialmente no Estado. O pré-candidato ao governo deixou a legenda no ano passado por não concordar com a decisão do Podemos em abrir mão de uma candidatura própria ao Palácio Iguaçu em detrimento de apoiar a reeleição de Ratinho Jr. (PSD) e viabilizar palanques para Moro na corrida à Presidência e Alvaro Dias ao Senado.





Continue lendo na Folha de Londrina.