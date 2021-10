Pedagoga explica mitos e verdades sobre a alfabetização

A fase de alfabetização é um período importante na vida de uma criança. Ao adquirir a capacidade de ler, ela abre as portas para novos conhecimentos, descobrindo assuntos até então desconhecidos e ampliando sua capacidade de compreender o mundo ao seu redor.

Pensando nisso, a pedagoga Bruna Duarte Vitorino, coordenadora do setor pedagógico do Kumon, preparou dicas para ajudar os pais na prática da atividade em casa.

Incluir jogos educativos estimula a alfabetização – VERDADE

Jogos para estimular as funções executivas e as atividades físicas são essenciais para potencializar o processo da alfabetização, pois, além de promover a coordenação motora, ainda trabalham o autocontrole, a socialização e proporcionam maior qualidade de vida para a criança.

Crianças pequenas devem só brincar para se desenvolver – MITO

A primeira infância é o momento mais importante para a aprendizagem. "Já reparou a velocidade com que as crianças pequenas começam a falar e construir raciocínios? Isso é porque a criança até os 6 anos tem uma capacidade de aprendizagem que é praticamente o dobro do que ela terá dos 7 anos em diante", diz Bruna.





É nesta fase que ela começa a registrar e a desenvolver diversas perspectivas da vida, como comportamental, social, evolução cognitiva e até mesmo em aspectos físicos. Lições assimiladas neste período de crescimento serão levadas para a vida inteira, por isso este é considerado um momento crucial no desenvolvimento de uma pessoa.

Antes de a criança começar a escrever é importante desenvolver a coordenação motora fina – VERDADE



Antes de começar a parte escrita é importante desenvolver a coordenação motora fina. "Aqui a dica é brincar de pintar desenhos sem ultrapassar as margens estipuladas e depois podem evoluir para o traçado de linhas e curvas. Essas atividades podem ser encontradas em revistas de passatempo ou impressas da internet. Começar a desenvolver a coordenação motora ao mesmo tempo em que está aprendendo a escrever pode deixar o processo ainda mais difícil e desmotivar a criança", aponta Bruna.





Alfabetização é ensinar a ler e escrever – MITO

"O processo de alfabetização não é apenas aprender a ler e escrever. Trata-se de um caminho longo e cheio de etapas que não podem atrapalhar ou interromper a aprendizagem da criança. Praticar atividades físicas e inserir na rotina jogos didáticos, de coordenação motora e que estimulem as funções executivas, são fundamentais para facilitar o processo de alfabetização infantil", ressalta a pedagoga.





As crianças não devem ter acesso aos livros até que aprendam a ler – MITO

Não é porque eles ainda não dominam a leitura que não devam ter acesso a livros desde cedo. É importante que eles estejam expostos a um ambiente alfabetizador com livros e atividades para estimular o desenvolvimento.