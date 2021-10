Plataforma educacional promove aulão gratuito com revisão para o Enem 2021

A poucos menos de um mês para o início da aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2021, diferentes iniciativas têm focado na revisão dos assuntos que cairão na prova, uma das mais importantes formas de acesso ao ensino superior público e privado do Brasil. No 31 de outubro, das 09h30 às 18h, o Sistema de Ensino pH vai promover um aulão de preparação para o exame. Gratuito, o evento será transmitido pelo canal do YouTube da plataforma educacional (acesse aqui).

Os interessados devem acessar o site (neste link) para fazer a inscrição. Nesta edição do Enem 2021, as provas acontecem em duas etapas. A primeira nos dias 21 e 28 de novembro deste ano, para os estudantes que se inscreveram e realizaram o pagamento no período regular, e a segunda, nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, para participantes isentos que participaram da reabertura das inscrições.

Os participantes terão acesso à revisão dos conteúdos que caem na prova do Enem, além de dicas de estudo. As atividades também contarão com a presença de Clóvis de Barros Filho, professor doutor e livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP (Universidade de São Paulo), que vai discursar sobre trajetória profissional.





Na programação das aulas, os estudantes vão contar com disciplinas das áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, ciências naturais e suas tecnologias e linguagens, todas ministradas por professores especialistas, para ajudar os candidatos a se preparar.

Videoaulas gratuitas de preparação para o Enem - Mais um recurso para estudar para o Enem de forma dinâmica e gratuita está disponível. São as videoaulas do projeto “Me Explica”. As aulas são elaboradas por professores de disciplinas das áreas de conhecimento presentes no Enem.





O material pode ser acessado no canal do YouTube do Educa Mais Brasil. Entre os conteúdos, é possível encontrar vídeos dos assuntos de matérias como: Língua Portuguesa, Redação, Matemática, Química, Biologia, além das opções de língua estrangeira (inglês e espanhol). Esta opção é ideal para revisar de maneira divertida.