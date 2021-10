UEL se prepara para Vestibular 2022, que terá 3.125 chances de ingresso

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) está se preparando para receber os candidatos ao próximo vestibular – Vestibular 2022 – que será em dia único, 6 de março do ano que vem. São 2.509 vagas, mais 616 pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), totalizando 3.125, em 52 cursos de graduação.

À logística habitual do concurso, que abrange desde a identificação dos estudantes até as alterações no trânsito para acesso ao Campus, soma-se, assim como em 2021, um rígido protocolo sanitário, que garante tranquilidade aos vestibulandos, que só precisam se concentrar nas provas. Quem ainda não fez sua inscrição tem até as 23h59 do dia 3 de novembro: acesse o Formulário de Inscrição Vestibular 2022.

Para este período atípico, o Vestibular da UEL também sofreu ajustes. O protocolo sanitário e a data única são apenas dois exemplos. A própria prova é outro. Ela será dividida em duas partes, a primeira com 36 questões objetivas sobre Conhecimentos Gerais relacionados ao conteúdo do Ensino Médio; 10 de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, e quatro de Língua Estrangeira (inglês, espanhol ou francês). A segunda parte será composta pela redação, uma produção textual em prosa.





Confira o Manual do Candidato, que traz informações úteis e detalhes sobre o processo de seleção.

Concorrência - Como as inscrições para o Vestibular 2022 ainda não se encerraram, não é possível saber quantos são os inscritos e a concorrência por vaga em cada curso. O que se sabe é que desde 2015 (com exceção de 2019) os concursos têm tido mais de 21.800 candidatos, sendo que em 2017 beirou os 23 mil e, em 2021, ultrapassou os 27 mil.





Existe uma grande expectativa quanto à concorrência para 2022, por causa do impacto negativo do ensino remoto nos estudantes do Ensino Médio no último ano e meio. O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), assim como universidades públicas renomadas, como a USP (Universidade de São Paulo) e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), que já encerraram o prazo de inscrições, constataram uma significativa redução no número de inscritos.





Especialistas têm se inclinado a afirmar que é um reflexo da insegurança dos terceiranistas. A redução de candidatos, porém, pode significar menor concorrência às vagas.





A professora Sandra Regina de Oliveira Garcia, titular da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), tem a mesma perspectiva. Ela fala no “desânimo” que acometeu os estudantes, que sentem a perda na aprendizagem. Para a pedagoga, na verdade, toda uma geração de alunos foi prejudicada, incluindo os do Ensino Fundamental, em grande parte pela falta de acesso à tecnologia e aos conteúdos. “Imagine uma família com apenas um celular. Como fazer?”, questiona.





Ela lembra que a UEL foi uma das instituições que conseguiu contornar o problema, mas a rede de ensino fundamental e médio já vinha com uma série de problemas estruturais, agravados com a suspensão das aulas presenciais.





“Muitos professores não dominavam a dinâmica de um ensino remoto e foram se adequando da maneira que podiam. Por isso a rede estadual insistiu no retorno às salas de aula”, avalia Sandra. Ela acrescenta que a UEL ainda vai sentir os efeitos desta perda de aprendizagem, por muitos anos.





Mesmo assim, a coordenadora da Cops assegura que a Universidade está preparada para receber tanto os vestibulandos quanto os novos ingressantes quando as aulas começarem. Segundo Sandra, os Colegiados de Curso, por exemplo, também estão se preparando para o retorno presencial, que deve ocorrer em 24 de janeiro.





Inclusão e permanência - De fato, a instituição oferece uma série de serviços para melhorar não só o aprendizado, mas muitos outros aspectos da vida universitária, das bibliotecas à assistência à saúde. Isso porque o aluno da UEL, como membro da comunidade universitária, é beneficiário de vários programas de apoio.





Só sob a responsabilidade do Sebec (Serviço de Bem Estar da Comunidade), o estudante conta com o Restaurante Universitário, Moradia Estudantil e programas de apoio à saúde física, mental e assistência social. Amparado pela Pró-reitoria de Graduação, conta com um sistema pelo qual pode solicitar ou resolver diversas demandas estudantis, e ainda recorrer ao Núcleo de Acessibilidade da UEL, no caso de qualquer dificuldade de acesso aos estudos, seja de locomoção ou pedagógica.





Se a dificuldade for montar um trabalho no Powerpoint, escrever um artigo ou se apresentar num seminário, o Laboratório de Tecnologia Educacional pode ajudar. E se a dúvida for do tipo “como se escreve?”, a UEL disponibiliza o Disque-Gramática.





Ensino de Qualidade e reconhecido - A cinquentenária Universidade Estadual de Londrina acaba de firmar sua posição de melhor universidade estadual paranaense, e ainda a 23ª melhor do país entre os países emergentes, em ranking divulgado dias atrás. É com base nestes e outros índices de qualidade que a coordenadora da Cops sintetiza seu recado aos estudantes concluintes do Ensino Médio: “Venham!”