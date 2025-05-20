Prazo de inscrições para o ‘Mais Enem UTFPR’ termina nesta quarta-feira

As inscrições para o novo processo seletivo de inverno da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), o ‘’Mais Enem UTFPR’’, vão até esta quarta-feira (21). Com a possibilidade de uso das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), entre 2012 e 2024, para ingresso na graduação. Ao todo, são 4.327 vagas em 111 cursos de 13 cidades do Paraná.





O início das atividades letivas para as turmas selecionadas começam já no segundo semestre deste ano. As inscrições devem ser realizadas na página utfpr.edu.br/maisenem ; e taxa de R$ 10 pode ser paga por boleto ou PIX até a quinta-feira, dia 22 de maio.





De acordo com o edital do seletivo, 50% das vagas, no mínimo, são ofertadas para ações afirmativas voltadas para quem fez todo o Ensino Médio em escolas públicas, incluindo cotas específicas por renda familiar per capita de até um salário-mínimo e para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas ou com deficiência.





Conforme o reitor da UTFPR, Everton Lozano, o Mais Enem democratiza o acesso à educação superior. “O Mais Enem oferece mais flexibilidade, ampliando as possibilidades para os estudantes ingressarem em cursos de alta qualidade”, comenta.





A relação dos candidatos selecionados será publicada no dia 10 de julho, com matrículas entre 11 e 15 de julho. Aqueles que não forem selecionados na primeira chamada em nenhuma das opções serão automaticamente colocados em fila de espera para uma possível segunda chamada do seletivo.





Cursos





São 111 opções de curso de graduação presenciais, ofertados gratuitamente para os estudantes em 13 cidades do Paraná: Apucarana (AP), Campo Mourão (CM), Cornélio Procópio (CP), Curitiba (CT), Dois Vizinhos (DV), Francisco Beltrão (FB), Guarapuava (GP), Londrina (LD), Medianeira (MD), Pato Branco (PB), Ponta Grossa (PG), Santa Helena (SH) e Toledo (TD).





Bacharelados





Administração – CT

Agronomia - DV | FB | PB | SH

Arquitetura e Urbanismo – CT

Ciências Biológicas – Noite (DV)

Ciências Contábeis – PB

Ciência da Computação - CM | MD | PG | SH

Comunicação Organizacional - CT

Design - CT

Educação Física – CT

Engenharia Ambiental e Sanitária - CM | CT | FB | LD | MD

Engenharia Civil – AP | CM | CT | GP | PB | TD

Engenharia de Alimentos - CM | FB | MD

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – DV | PG | TD

Engenharia de Computação – AP | CP | CT | PB | TD

Engenharia de Controle e Automação - CP | CT

Engenharia de Materiais - LD

Engenharia de Produção – CT | LD | MD | PG

Engenharia de Software - CP | DV

Engenharia Elétrica - AP | CP | CT | MD | PB | PG

Engenharia Eletrônica – CM | CP | CT | TD

Engenharia Florestal - DV

Engenharia Mecânica – CP | CT | GP | LD | PB | PG

Engenharia Mecatrônica - CT | GP | PG

Engenharia Química – AP | CM | FB | LD | PG

Engenharia Têxtil – AP Química – CT | PB

Química Ambiental – CT

Química Industrial– MD

Sistemas de Informação – CT | FB | LD

Zootecnia – DV





Licenciaturas





Ciências Biológicas - DV | PG

Física - CT

Letras Inglês - CT

Letras Português - CT

Letras Português-Inglês - PB

Matemática – CP | CT | PB | TD

Química – AP | CT | LD | MD





Tecnologias





Alimentos – LD | MD

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - CP | PB | PG

Automação Industrial – CT | PG

Design de Moda - AP Design Gráfico – CT

Gestão do Agronegócio - MD Manutenção Industrial - MD | PB

Processos Químicos - TD

Radiologia - CT

Sistemas de Telecomunicações - CT

Sistemas para Internet - GP | TD –



