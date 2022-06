Prefeitura de Curitiba abre inscrições para concurso com 500 vagas na área da Saúde

A prefeitura de Curitiba vai abrir nesta quarta-feira (29) as inscrições de dois processos seletivos, que procuram 400 pessoas para atuarem como técnicas de enfermagem e mais 100 para a função de enfermeiro(a). A remuneração para quem for aprovado como técnico é de R$ 2.307,84 com 30 horas de trabalho semanais. Já para enfermeiro é de R$ 3.500,55 com a mesma quantidade de horas trabalhadas.

O concurso ainda não tem uma data definida para as provas, nem estipulou o valor das taxas a serem pagas. Os prazos para as inscrições vão até o dia 5 de julho. Veja mais informações abaixo ou acesse os editais dos concursos.