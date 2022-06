UEL oferece mais 300 vagas para novas turmas do Parfor

A UEL é a instituição do Sul do Brasil que mais vai disponibilizar vagas para o Parfor (programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica), do Ministério da Educação, voltado à formação em serviço de docentes da rede pública. Das 600 vagas destinadas aos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 320 vagas são para Londrina, em oito cursos de nível superior. O cadastro e a pré-inscrição podem ser feitos até julho, na plataforma Capes de Educação Básica.

Com início programado para janeiro de 2023, as aulas são aos sábados, em formato presencial no campus. Os cursos ofertados pela UEL são: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Física, Geografia, Matemática, Música, Pedagogia e Química – com 40 vagas cada.

A coordenadora institucional do Parfor na UEL, Zuleika Piassa, professora do Departamento de Educação, comenta que há duas possibilidades de formação pela instituição: como 2ª licenciatura, para docentes licenciados que atuam fora de sua área de formação; e como formação pedagógica, para bacharéis e tecnólogos sem licenciatura que atuam nos cursos profissionalizantes de escolas públicas.





Segundo o edital Capes nº 08/2022, para este ano e o próximo são ofertadas 12 mil vagas em cursos de licenciatura nas IES (instituições de Ensino Superior) do país. Veja a lista de cursos e vagas do Parfor.