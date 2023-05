Prefeitura de Guaratuba divulga concurso com 30 vagas e salário de R$ 2,5 mil

A prefeitura de Guaratuba, no litoral paranaense, anunciou 30 vagas em concurso público para a função de guarda municipal. A remuneração inicial é de R$ 2.543,00.





Para participar do certame, o candidato deve ter, pelo menos, o ensino médio completo e a carteira de habilitação da categoria AB. Os selecionados trabalharão em regime tradicional, de oito horas por dia, ou no modelo de 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso.

As inscrições podem ser feitas até terça-feira (6). A prova objetiva tem previsão de ser aplicada no dia 9 de julho. A taxa é de R$ 120,00. Confira mais informações no resumo abaixo ou acesse o edital.





Orgão: prefeitura Guaratuba

Vagas: 30

Taxa: R$ 120,00

Cargo: guarda municipal

Área de atuação: Segurança Pública

Escolaridade: ensino médio

Salário: R$ 2.543,00

Organizadora: Unioeste

Cidade: Guaratuba (PR)

Inscrições: de 8 de maio a 6 de junho pelo site.





*Sob supervisão de Fernanda Circhia