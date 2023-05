Testes vocacionais podem auxiliar jovens a conquistar novo emprego

A inclusão no mercado de trabalho é mais difícil para quem não possui qualificação profissional ou técnica e a escolha do que fazer no ensino superior pode representar um desafio para algumas pessoas. De acordo com dados do estudo “Futuro do Mundo do Trabalho para as Juventudes Brasileiras”, realizado por um conjunto de organizações da sociedade civil, mais da metade dos jovens do país (58,8%) acredita que é difícil encontrar cursos sintonizados com as vagas existentes, o que provoca o afastamento do público de oportunidades no mercado.



Para a reitora da Universidade Anhanguera, Flávia Frutos, os interessados em uma profissionalização precisam levar em consideração quais são as formações com projeção de crescimento nos próximos anos. Para auxiliar na decisão sobre qual caminho seguir, um teste vocacional é recomendado por especialistas. “Essa técnica contribui para que cada um consiga descobrir suas aptidões espontâneas com base em uma avaliação da personalidade do aluno e análise das possibilidades de emprego no momento”, comenta.



