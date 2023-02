Prefeitura de Imbituva anuncia 120 vagas em concurso com salários de até R$ 3,8 mil

A prefeitura de Imbituva (Centro-Sul do Paraná) está com 120 abertas em concurso público. O certame prevê a contratação de profissionais da área da Educação, com salários que variam de R$ 2.260,00 a R$ 3.845,00. Do total de vagas oferecidas, cinco são reservadas a PCDs (pessoas com deficiência) e cinco a afrodescendentes.





As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma: 24 vagas para professor de educação infantil, 88 vagas para professor de ensino fundamental nos anos iniciais ou educação infantil e oito vagas para professor de Educação Física de educação infantil ou ensino fundamental. As vagas para educador infantil são destinados a quem tem, pelo menos, o ensino médio. Já as demais áreas pedem o ensino superior.



A taxa para participar do certame é de R$ 100,00. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de fevereiro. A prova está prevista para ser aplicada no dia 12 de março. Para mais informações, acesse o edital do concurso ou confira o resumo abaixo.







Orgão: Prefeitura Imbituva

Vagas: 120

Taxa: R$ 100,00

Cargo: Professor

Áreas de Atuação: Educação

Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Superior

Salário: de R$ 2.260,00 a R$ 3.845,00

Organizadora: FAU

Cidade: Imbituva (PR)

Inscrições: de 15 de janeiro a 16 de fevereiro de 2023 pelo site.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia