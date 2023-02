Vestibular do Bem: universidade oferece bolsas sociais de estudo em Londrina

Até o dia 3 de fevereiro, jovens de Londrina poderão se inscrever para participar do processo seletivo da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), que vai conceder até cinco bolsas de estudos integrais para cursos de graduação do Câmpus Londrina - exceto Medicina.





A iniciativa, denominada de Vestibular do Bem, oferece ainda bolsas de permanência para auxiliar os estudantes durante a graduação na Universidade.







“Essa é uma iniciativa que apresentamos com imensa alegria, porque a bolsa social possibilita que jovens talentosos da comunidade tenham a oportunidade de realizar - de forma totalmente gratuita - o sonho de cursar uma graduação na PUCPR. E conseguimos viabilizar esse projeto graças a uma parceria com a Opera Educa”, explica Nádina Moreno, diretora da PUCPR Londrina.

Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato tenha concluído o Ensino Médio, não tenha diploma de Ensino Superior ou vínculo com outra instituição de Ensino Superior no ato da inscrição, tenha até 29 anos de idade completos, resida em Londrina e também que o grupo familiar do candidato tenha renda mensal per capita de até 1,5 salário-mínimo.





Além da inscrição, o processo seletivo do Vestibular do Bem é composto por uma prova objetiva e a avaliação documental.

Os candidatos classificados receberão a bolsa de estudos para cursos de graduação da PUCPR e uma bolsa permanência no valor de R$ 400 mensais.





As inscrições poderão ser realizadas pelo site da instituição e a divulgação dos resultados acontece no dia 23 de fevereiro.

SERVIÇO





Vestibular do Bem PUCPR Londrina





Inscrição: até 3 de fevereiro de 2023





Site: encr.pw/vestibulardobemlondrina