Prêmio de Melhores TCCs do Crea-PR recebe inscrições até 2 de maio

O período para indicação de trabalhos ao Prêmio de Melhores TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso), do Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), já está aberto e segue até 2 de maio. O objetivo da premiação é valorizar o conhecimento técnico e científico, além de proporcionar a difusão da produção acadêmica aos profissionais. Podem participar egressos os cursos de Engenharia, Agronomia e Geociências.

Os trabalhos dos candidatos devem ser inscritos em alguma das seguintes modalidades: Civil; Eletricista; Mecânica e Metalúrgica; Química; Geologia e Minas; Agrimensura; Agronomia; e Especiais (Segurança do Trabalho). Cada uma terá uma premiação própria do 1° ao 3° colocado.

“A indicação é realizada pelos professores dos cursos de Engenharia, Agronomia e Geociências dos trabalhos de conclusão de curso que foram apresentados em 2021”, explica o Gerente de Relações Institucionais do Crea-PR, Claudemir Marcos Prattes. Cada coordenador de curso pode indicar até cinco trabalhos, para isso, basta acessar o site do Crea-PR e clicar no “Acesso Restrito das Instituições de Ensino”.





Após o término do período de indicação, os TCCs indicados por cada regional do Crea-PR serão avaliados e, posteriormente, haverá uma eleição, levando em consideração critérios de “aplicabilidade do conhecimento técnico na prática profissional”, “grau de inovação” e “nível de abrangência do tema”. Os Colegiados Estaduais terão até 31 de julho de 2022 para eleger os melhores TCCs, sendo que o Crea-PR anunciará a classificação, no seu site institucional, na primeira semana de agosto.





Os autores dos três melhores TCCs de cada modalidade poderão submeter a produção para publicação na Revista Técnico-Científica do Crea-PR, desde que os requisitos da Política Editorial sejam respeitados. Eles recebem, ainda, os certificados do “Prêmio TCC”, além da possibilidade de expor os trabalhos em forma de banner na “Mostra de TCCs”, que ocorre durante o Fórum de Docentes e Discentes, Epec (Encontro Paranaense de Entidades de Classe) e o Fórum de Inspetores do Crea-PR. Todos os trabalhos inscritos serão disponibilizados na Biblioteca Virtual do Conselho.

“A premiação é um incentivo na participação do egresso, futuro profissional do Sistema Confea/Crea, na sua contínua formação e aproximação com Conselho, oportunizando a melhoria e estreitamento nas relações com as instituições de ensino parceiras”, pontua Prattes. Segundo ele, a quantidade de TCCs indicados aumentou consideravelmente nos últimos anos, chegando a alcançar mais de 200 trabalhos em 2021. A expectativa para 2022 é de superar mais de 300 trabalhos inscritos, tornando o prêmio o maior reconhecimento da categoria em todo o país.