UEL abre inscrições para a Jornada de Estudos sobre Língua Estrangeira

O Departamento de Letras Estrangeiras Modernas do CCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) está com inscrições abertas para a “Jornada de Estudos sobre Língua Estrangeira: processos tradutórios e desterritorialização”, que ocorre nos dias 12 e 19 de março, via Google Meet. Os interessados podem ser inscrever pelo formulário disponibilizado.

Dividido em dois dias, o evento terá a participação de palestrantes de instituições nacionais e internacionais. As atividades ocorrerão nos períodos matutino e vespertino, tendo quatro horários já pré-definidos. A primeira palestra será dia 12, às 9h, com o professor Félix Terrones, da Universidade de Berna, na Suíça.



O evento reúne, ainda, convidados da Universidade de Franche-Comté (Centro de Linguística Aplicada de Besançon), da França, USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica), ISE Business School, Align – Desenvolvimento e Treinamento, Casa Guilherme de Almeida e Nova Aguilar Editora. As conferências serão transmitidas em francês e português, algumas não terão tradução simultânea.





O objetivo da jornada é discutir a relação da língua estrangeira com a tradução, os distanciamentos e aproximações entre textos de partida e chegada, compartilhar experiências de processos tradutórios, suas dificuldades e limites, além de compreender a francofonia como espaço de “desterritorialização” na produção literária e musical.







A jornada é coordenada pela professora Yvone Greis, da área de Francês do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, e organizada pela professora Suélen Maria Rocha, do mesmo departamento, junto com os estudantes Giselle Aline Gonçalves e Guilherme Henrique Torres Barbosa.

O evento tem apoio da Proex (Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade), do Programa Paraná Fala Francês, da Unidade Gestora Fundo Paraná e do Google Meet.