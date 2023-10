Professor da Unicamp é acusado de atacar alunos com faca durante mobilização

Um professor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), no Estado de São Paulo, é acusado de agressão com faca a estudantes que participavam de uma ação de mobilização na manhã desta terça-feira (3).





“Enquanto um aluno avisava em sala sobre a paralisação no dia de hoje, o professor partiu para cima dele com uma faca e ele teve que se defender sozinho contra o ataque. Depois, o professor ainda partiu para cima de outro aluno com spray de pimenta”, afirma o comunicado divulgado pelo DCE nas redes sociais. Em vídeos, também divulgados em redes sociais pelos estudantes, é possível ver o professor sendo levado, com o rosto coberto por uma camiseta, em uma viatura da Polícia Militar.

“Exigimos a exoneração imediata do agressor e sua prisão, visto que cometeu um crime que conta com testemunhas, fotos e vídeos”, enfatiza a nota do DCE.





Também em nota, a reitoria da Unicamp, repudiou “os atos de violência praticados no campus”.





“A conduta do docente, para além do inquérito policial instaurado, será averiguada por meio dos procedimentos administrativos adequados e serão tomadas as medidas cabíveis”, acrescenta o comunicado.





A direção da instituição alerta ainda para o acirramento dos conflitos na universidade. “A proliferação de atos de violência com justificativa ou motivação política não é salutar para a convivência entre diferentes. É preciso, nesse momento, calma e serenidade para que os conflitos sejam tratados de forma adequada e os problemas, dirimidos”.